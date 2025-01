Potenza: Camastra piena, al vaglio lo sversamento

Dopo mesi di restrizioni e crisi idrica in Basilicata oggi il bacino Basento-Camastra è pieno, talmente tanto che si sta ipotizzando lo sversamento dell’acqua in eccesso

NOTA ACQUA DEL SUD SPA

“In relazione alla Diga della Camastra la Società Acque del Sud SpA ha presentato in data odierna alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche (Div.4 – Coordinamento controllo dighe in costruzione e in esercizio sperimentale) RICHIESTA DI INCREMENTO DELLA QUOTA AUTORIZZATA A 526,60 M S.L.M..

Tale richiesta è stata resa possibile grazie agli interventi realizzati da questa Società di manutenzione a carico degli organi di scarico e degli impianti di manovra degli stessi, e nello specifico:

Intervento di “ripristino del by-pass dello scarico di fondo DN 100 e delle saracinesche installate” ultimato nel settembre 2024 che ha consentito la manovrabilità in locale del by pass; Intervento di “Manutenzione e revisione delle n.4 paratoie piane dello scarico di mezzofondo presso la diga Camastra” ultimato nel dicembre 2024 consistente in pulizia completa dei gargami e delle guide, ingrassaggio di tutte le ruote guida e degli elementi rompitratta, sostituzione della bulloneria degradata e trattamento anticorrosivo delle prolunghe e delle n.4 paratoie piane di mezzofondo con contestuale verifica della rettilineità delle aste e delle prolunghe con esito positivo; Intervento di “Manutenzione Straordinaria del sistema di controllo di pressione del comando oleodinamico delle paratoie di mezzofondo e verifica di funzionamento dell’impianto oleodinamico dello scarico di fondo presso la diga Camastra” ultimato il 17/01 u.s. consistente nell’installazione in camera di spinta per ciascun attuatore delle paratoie di mezzofondo di trasduttore di pressione e relativa implementazione del PLC che al raggiungimento del valore limite preimpostato (50 bar) bloccherà il movimento di chiusura, come meglio dettagliato nella relazione allegata, e verifica dell’impianto oleodinamico delle paratoie di fondo; Intervento di “Ripristino della rilevazione del grado di apertura della paratoia di fondo monte” che sarà realizzato entro luglio 2025 con tecnologia alternativa non essendo stato possibile ripristinare il collegamento dell’asta metrica.

Tale incremento, una volta autorizzato, consentirà un maggiore accumulo di risorsa idrica stimato in circa 2/2,5 milioni di mc3, verosimilmente sufficiente a mitigare eventuali ulteriori eventi siccitosi.

Vale la pena ricordare che attualmente la Diga della Camastra è preposta unicamente all’approvvigionamento idropotabile in favore di Acquedotto Lucano, e l’auspicato incremento autorizzato pertanto sarà destinato unicamente a tale scopo.

Si comunica, inoltre, che sono ripresi i lavori presso la diga Camastra relativi all’appalto “Adeguamento funzionale alle norme vigenti a servizio delle dighe Sinni, Pertusillo e Camastra” e che gli stessi saranno ultimati entro luglio 2025.

Sono, altresì, state programmate le attività propedeutiche alla redazione del Progetto di Gestione dell’invaso (batimetria e caratterizzazione dei sedimenti) che saranno realizzate entro la prossima stagione estiva”.

