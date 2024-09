Banse stende il Martina: il Gravina passa al Tursi

Un Martina in difficoltà, rispetto a quanto visto domenica scorsa nella sfida di Coppa Italia di Serie D, cede il passo al Gravina nella gara d’esordio del campionato: i murgiani espugnano il Tursi grazie a un gol di Banse al 18′, che regala i primi tre punti alla squadra di Tiozzo, in una partita ricca di episodi.

IL MATCH. Primo brivido del match al minuto 8: Banse recupera palla sulla destra, servizio per Cavaliere che calcia dal limite dell’area, chiamando all’intervento Figliola. Sugli sviluppi, Pierce impegna ancora Figliola, ma sulla ribattuta Stauciuc non trova lo specchio. Al 18′ il Gravina sblocca il punteggio: Keita gestisce la palla in area di rigore, cross per Banse che con un sinistro al volo colpisce la sfera e trafigge Figliola. Al 30′ episodio dubbio: lancio di Mastrovito per Russo che controlla in maniera straordinaria il pallone, supera un avversario e viene atterrato in area di rigore, ma per Petraglione di Termoli non ci sono gli estremi per concedere la massima punizione. Dopo due minuti punizione di Cavaliere da posizione centrale, Figliola respinge coi pugni in fallo laterale. Al 38′ si vede il Martina per la prima volta: cross dalla sinistra di Silvestro per il colpo di testa di Russo, che si spegne sul fondo. Al 43′ ci prova ancora Banse con un sinistro a giro dal limite dell’area: la conclusione sfiora il palo, ma Figliola battezza in maniera corretta il tiro.

Mister Moncelli, in panchina al posto dello squalificato Pizzulli, prova a cambiare le carte in tavola nel secondo tempo: fuori Mancini e Colin per Carucci e La Monica. Ma è il Gravina a creare il primo grattacapo della ripresa al 2′ con un tiro dal limite di Cavaliere, ma il trequartista dei gialloblù non centra la porta per pochi centimetri. Dopo un giro di lancette altro episodio da moviola. Silvestro subisce fallo nei pressi della linea dell’area: i giocatori del Martina circondano l’arbitro reclamando il penalty, ma il direttore di gara opta per una punizione. Al 14′ il Gravina si divora letteralmente il gol dello 0-2: contropiede dei marginai orchestrato da Santoro, lancio sulla destra per Banse che evita anche la scivolata di Tuccitto. L’esterno, tutto solo davanti a Figliola, mette la palla al centro per Keita che in maniera clamorosa, a porta vuota, sbaglia e tira fuori. Il Martina guadagna un calcio di rigore al 42′: La Monica viene atterrato da Grumo, stavolta l’arbitro concede la massima punizione. Ma i biancazzurri non sono fortunati perché il centravanti, ex Juve Stabia e Taranto, colpisce la base del palo, per la gioia dei giocatori e dei tifosi gialloblù. In pieno recupero altra occasione per il Gravina, stavolta con Santoro, che prova a superare Figliola con un rasoterra ma la sfera finisce di poco distante dalla porta. Finisce 0-1 per il Gravina che conquista, così, i primi tre punti stagionali

MARTINA-GRAVINA 0-1

MARCATORI: 18′ pt Banse (G)

MARTINA (4-2-3-1): Figliola; Tuccitto, De Angelis, Llanos, Mancini (1’st Carucci); Piarulli, Zenelaj (39′ st Cafagna); Russo (20′ st Resouf), Silvestro, Mastrovito (12′ st Marinelli); Colin (1’st La Monica). A disposizione: Martinkus, Perrini, Maffei, Boakye. All.: Vincenzo Moncelli.

GRAVINA (4-2-3-1): Zanin; Napolano, Fustar, Bosnjak, Chiaradia; Cabella (44’st Macanthony), Pierce (22′ st Grumo); Banse, Cavaliere (13′ st Santoro), Keita (25′ st Gonzalez); Stauciuc (27′ st Alba). A disposizione: Guadagno, Alves, Grumo, Alba, Fineo, Issa. All.: Luca Tiozzo.

ARBITRO: Petraglione di Termoli. ASSISTENTI: Palazzo di Campobasso-Azzariti di Termoli.

AMMONITI: Banse (G), Llanos (M), Tiozzo (all. Gravina), Silvestro (M), Grumo (G), Resouf (M), De Angelis (M).

NOTE – Angoli: 2-4. Recupero: 2′ pt, 6′ st.

