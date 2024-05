Roma – In 236 localita potranno sveltolare le bandiere blu. L’edizione numero 38 assegnati della Fee, premia i comuni. Al vertice anche quest’anno troviamo oltre la Sardegna, la Puglia e la Liguria. Con loro Campania Calabria e Sicilia. Tra riconferme come: Gallipoli, Leporano, Maratea, Castro e Brindisi oltre a tante altre, 14 new entry che riguardano la Puglia: Lecce, Patu’ e Manduria. Per il Ministro della Protezione civile e del Mare, Nello Musumeci con l’aumento delle bandiere blu sulle nostre spiagge cresce la credibilità dell’Italia. Il tasso di inquinamento del Mediterraneo impone a tutti, a cominciare dagli amministratori locali una svolta in termini di sostenibilità che non deve essere solo ambientale ma anche economica e sociale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author