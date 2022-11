Condividi su...

Linkedin email

MONDIALI – L’attaccante giallorosso Lameck Banda, dopo essere stato protagonista nell’ultima gara di campionato contro la Samp dove ha segnato il definitivo 2-0 risultando il primo Zambiano nella storia ad aver fatto gol in Serie A , nell’amichevole

Israele – Zambia disputata ieri è rimasto in campo per 90’, schierato con la maglia numero 10.

Dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale di due gol, nella ripresa, lo Zambia pareggia per poi essere superato nei minuti finali. Risultato (4-2).

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts