Condividi su...

Linkedin Whatsapp email

Baschirotto in Nazionale? Il responsabile dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, ne ha parlato a Radio Sportiva: “Ci spero e sono convinto che anche questa volta riuscirò a portare dei giocatori del Lecce nell’Italia. Per la mancata chiamata di Hjulmand mi dispiace invece, al suo posto ai Mondiali ci va Norgaard che portai a Firenze. ma non riuscimmo a valorizzare. Vlahovic? Ogni parola è superflua, pur così giovane è già forte e coglie ogni opportunità per dimostrare la propria crescita. È un ragazzo votato al lavoro, questo Mondiale gli servirà per dimostrare di essere un campione oltre che un grande giocatore”. (Foto US Lecce)