Banco alimentare: in Puglia raccolte 104 tonnellate di alimenti

Conclusa in tutta Italia la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare alla quale hanno aderito 11.800 supermercati registrando + 6% sul 2022, e oltre 140.000 volontari che hanno raccolto 7.350 tonnellate con un +9% rispetto alla scorsa edizione di prodotti a lunga conservazione.

La Puglia ha risposto bene con la raccolta di 104 tonnellate che nei prossimi giorni saranno distribuite ai 54.000 assistiti.

Con slancio e grande generosità. i cittadini hanno risposto al richiamo della Colletta Alimentare – commenta Luigi Riso, presidente del Banco Alimentare Puglia Onlus -. Ancora una volta abbiamo avuto la dimostrazione di come la catena della solidarietà sia importante. Dai numerosi volontari che hanno contributo all’organizzazione logistica della giornata a tutti coloro che hanno voluto fare la spesa per chi ha bisogno”.

Una macchina organizzativa, quella della Giornata della Colletta Alimentare, che necessita di un’organizzazione capillare e che in Puglia è stata possibile grazie alla collaborazione con l’Esercito, l’Aeronautica Militare, la Polizia, l’Amministrazione Comunale di Taranto, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Cdo Opere Sociali e il Lions Club International, i Rotary, i giovani industriali, i gruppi scout, le scolaresche e i detenuti delle case circondariali aderenti e diversi imprenditori privati che in maniera discreta hanno dato il proprio supporto. E ancora i Main Sponsor: UnipolSai Assicurazioni, Plenitude (Eni), PwC in Italia, Coca-Cola, Terranova, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Logistics Group, Amazon.

A tutti loro il Banco Alimentare Puglia Onlus, dice GRAZIE. Ricordiamo che è sempre possibile donare attraverso il circuito PayPal al link:

https://bit.ly/BancoAlimentarePuglia con tutte le tipologie di carte esistenti

