Bari, maltempo: due alberi abbattuti dal vento

BARI – Maltempo a Bari. Le forti raffiche di vento sul capoluogo pugliese hanno letteralmente spezzato nella notte alcuni alberi del lungomare, davanti al Kursaal Santa Lucia e in via Bozzi, nel quartiere Umbertino. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno subito provveduto a mettere le zone in sicurezza. Fortunatamente non si registrano danni a persone. Nelle prossime ore il personale comunale provvederà a rimuovere le piantumazioni spezzate. Il maltempo dovrebbe dare una tregua di 24 ore sulla nostra regione. Da martedì, infatti, sono previste nuove perturbazioni.

