Ballottaggio Potenza: affluenza sopra la media

POTENZA – Quattro punti percentuali sopra la media nazionale. A Potenza, 23.311 elettori, ossia il 40,96% degli aventi diritto, alle ore 23 della prima delle due giornate dedicate al ballottaggio, si sono recati nei 77 seggi cittadini. Un dato destinato ad aumentare e probabilmente a superare il 56.64% dell’ultimo ballottaggio quando, nel 2029, sulla scheda gli elettori dovettero scegliere tra Mario Guarente e Valerio Tramutoli, quest’ultimo sconfitto per soli 200 voti rispetto a quello che poi divenne il primo sindaco Leghista della città capoluogo. Questa volta la sfida è tra un altro leghista, l’ex vice presidente della Regione Basilicata ed ex assessore della sanità, Francesco Fanelli, appoggiato dalla coalizione di centrodestra allargata anche ai centristi di Azione e Italia Viva, e Vincenzo Telesca, candidato del centrosinistra, che in questo secondo turno ha beneficiato dell’accordo informale con gli altri due candidati al primo turno, Smaldone e Giuzio.

I potentini potranno andare a votare fino alle 15 di oggi, lunedì 24 giugno. Lo spoglio, che seguiremo in diretta su Antenna Sud, inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

