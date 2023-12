Babbo Natale Giallorosso anche quest’anno al fianco della Bimbulanza

Lecce – Babbo Natale giallorosso giunge alla sua settima edizione e così il Babbo Natale più famoso e colorato di Lecce continua, grazie ad un’iniziativa nata dal Movimento Sveglia e in collaborazione con US Lecce e The Lesionati a raccogliere fondi per la Bimbulanza.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp