Aziende e sviluppo, nel nome di Giorgio Ambrosoli

Bari – Regione Puglia e Premio Ambrosoli ancora insieme. Dopo l’incontro preparatorio dello scorso 1 dicembre in Camera di Commercio a Bari, continua il percorso per tutelare e rafforzare lo stato di diritto e la sicurezza come fattore di sviluppo delle aziende del territorio.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author