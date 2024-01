Inaugurazione anno giudiziario, cerimonie di Bari e Lecce in diretta su Antenna Sud

È prevista per oggi alle 10 la Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario per i distretti delle Corti di Appello di Bari, Potenza e quella di Lecce. Gli eventi in programma a Bari e a Lecce, saranno trasmessi in diretta da Antenna Sud. La cerimonia di Bari andrà in onda a partire dalle 9.45 su Antennasud Extra sul 92 del digitale terrestre, mentre quella di Lecce, dalle 9.50 sul canale 14.

Il vice ministro, Francesco Paolo Sisto, interverrà presso la Corte d’appello di Bari, nell’Aula Magna del Palazzo di giustizia di Piazza Enrico De Nicola. Il Presidente della Corte di Appello, di Bari dott. Francesco Cassano, ha convocato l’Assemblea generale per illustrare la relazione sull’amministrazione della giustizia e per l’inaugurazione dell’anno giudiziario.

A Lecce il Presidente presidente della Corte d’Appello Roberto Carrelli Palombi, terrà la sua relazione sugli obiettivi della giustizia salentina.

