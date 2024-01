Bari, spari contro una abitazione: nessun ferito

BARI – Si torna a sparare al quartiere Libertà di Bari. A quanto pare notte, intorno alle 4, quattro colpi di pistola sarebbero stati esplosi verso la saracinesca di un’abitazione di via Indipendenza, al civico 55, tra via Dante e via Principe Amedeo. A intervenire, le volanti della polizia locale dopo una segnalazione secondo la quale sarebbero stati denunciati vetri rotti e quattro fori forse di proiettili su una serranda. Un proiettile avrebbe trapassato la serranda, spaccato i vetri della porta finestra, colpito la porta a soffietto della camera da letto e si sarebbe conficcato nel frigorifero vicino al muro. Sul posto gli agenti della polizia scientifica per i rilievi. All’interno della abitazione al piano strada, a quanto pare erano presenti una donna anziana e suo figlio disabile. Non ci sarebbero feriti. Al momento nessuna pista è esclusa.

