Avis in Corsa Conversano chiude col botto la stagione invernale

Grande partecipazione dell’Avis in Corsa Conversano alla dodicesima edizione del “Trofeo Città di Fasano”, settima prova del circuito CorriPuglia 2023. Ben trentacinque gli atleti conversanesi che si sono presentati ai nastri di partenza della gara il cui percorso di dieci chilometri, interamente pianeggiante, ha toccato le principali strade della località brindisina compreso un tratto extraurbano, con particolare passaggio sullo sterrato della masseria Marzalossa.

Ronni Benigno, Laura Magistà, Nicola Creatore, Vito Giannuzzi, Antonello Lorusso, Angelo Nardomarino, Sante Lo Drago, Angelo Pace, Francesco Narracci, Massimo Zezza, Maria Maringelli, Donato Savino, Giovanni Manco, Mario Renna, Teresa Satalino, Savio Gentile, Michele Laruccia, Terry Donghia, Nicola Laricchiuta, Michele Damiani, Luigi L’Abbate, Marino Daniele, Antonio De Nicolò, Vitantonio Solfrizzi, Pierpaola Traversa, Silvano Di Palma, Rita Solfrizzi, Angela Ramunni, Vito Domenico Pace, Rosa Lozupone, Marcantonio Russo, Matteo Trovisi, Roberta Difino, Giovanni Morgate e Luigi Lovecchio, in rigoroso ordine di arrivo al traguardo.

I podisti che hanno preso parte all’evento hanno consentito all’Avis in Corsa Conversano di guadagnare una posizione nella classifica generale del CorriPuglia e di mantenere il mirino puntato su Crispiano Marathon Club e Free Runners Molfetta, che attualmente precedono gli avissini in graduatoria.

Da segnalare, a livello individuale, il quinto posto di Laura Magistà nella categoria SF40. La gara di Fasano è, di fatto, coincisa anche con l’ultima prova del CorriPuglia prima della stagione estiva con le “danze” che saranno riaperte il 3 settembre in occasione dell’ottava tappa che si terrà proprio a Conversano a cura dei padroni di casa dell’Avis in Corsa.

Era a Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, invece, Vito Locaputo, ormai assiduo frequentatore dei cosiddetti “sterrati”. Anche alla “Santa Giulia Trail” il runner classe 1986 ha ottenuto un prestigiosissimo risultato tagliando il traguardo come terzo assoluto e come primo nella classifica SM35.

