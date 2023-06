Taekwondo Massafra: Palmisano e Santovito oro al Foro Italico

Nel magnifico scenario del Foro Italico di Roma si sono svolti qualche giorno fa (magica l’atmosfera) importanti eventi nazionali e internazionali di Taekwondo organizzati egregiamente dalla FITA (Federazione Italiana Taekwondo).

Per i piccoli atleti delle categorie Children, Beginners e Kids si è svolta la competizione Kim e Liù nazionale , mentre le squadre regionali formate dai migliori atleti si sono affrontati per la OLIMPIC DREAM CUP 23. Il tutto con la cornice dell’evento mondiale più importante della stagione, il GRAN PRIX 23 gara di livello mondiale utile per la conquista di punti importanti per l’accesso alle Olimpiadi 24 di Parigi.

Il Centro Sportivo Taekwondo Massafra, diretto dal Maestro Tommaso Petrelli, è stato presente al Kim e Liù con il piccolo campione Christian Santovito che è riuscito a conquistare una prestigiosa medaglia d’oro nella cat. Children -49 kg.

Mentre alla prestigiosa DREAM CUP (cat. -68 Kg junior femminile), con la squadra regionale della Puglia vi ha partecipato la campionessa Emanuela Palmisano. Una gara di alto profilo tecnico e agonistico segnata da un mix di emozioni e gioia durante lo svolgimento dove non è mancato il sostegno dagli spalti da parte del Maestro Petrelli, quello dei genitori e dell’intera squadra pugliese, dal presidente del comitato regionale Fita Puglia Martino Montanaro, dai rispettivi commissari regionali, ai quali va il ringraziamento del M. Petrelli e di tutto il Centro Sportivo massafrese

Tanta è stata la gioia dopo una estenuante e meravigliosa gara disputata dalla giovanissima Emanuela che si è riconfermata campionessa nazionale, conquistando la preziosa medaglia d’oro che riporta nella nostra Massafra.

“Prestigiosi importanti traguardi per i due giovani campioni massafresi, che grazie al loro impegno e dedizione nel lavoro (ha sottolineato il M° Petrelli) portato avanti con tanti sacrifici, umiltà, rispetto e voglia di fare sempre meglio, sono riusciti riesce a coronare un altro loro sogno”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp