Avis Corsa Conversano in prima linea nel progetto Bicibus-Pedibus

Quattro podisti dell’Avis in Corsa Conversano hanno partecipato, domenica scorsa, alla ottava edizione della Maratonina del Mare, meglio conosciuta come Pescara Half Marathon. Si tratta di Rita Solfrizzi, Rosa Lozupone, Roberta Difino e Luigi Lovecchio i quali hanno affrontato la gara competitiva da 21 chilometri attraversando le vie del capoluogo abruzzese e tagliando il traguardo all’interno dello stadio Adriatico.

Diverse, intanto, le attività complementari portate avanti dall’associazione podistica conversanese. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni soci avissini hanno risposto presente all’invito dell’amministrazione comunale al fine di promuovere e mettere in pratica il progetto “Bicibus – Pedibus” che ha come obiettivo la ricerca del benessere da raggiungere adottando azioni sostenibili in difesa dell’ambiente.

Per questo motivo gli atleti conversanesi hanno messo da parte per qualche ora lo spirito agonistico e competitivo per scortare gli alunni del 2° Circolo Didattico di via Firenze verso l’ingresso a scuola. Venerdì scorso, inoltre, si è tenuta una piccola cerimonia che ha definitivamente mandato in archivio l’edizione 2023 della Castiglione Eco Run.

I soci dell’Avis in Corsa Conversano si sono ritrovati per una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza nel corso della quale il presidente Michele Laruccia ha colto l’occasione per premiare gli atleti che si sono particolarmente distinti nella passata stagione podistica ovvero Mimmo L’Abbate, Marcantonio Russo, Cosimo Sperti, Mario Daniele e Michele Palumbo.

Una targa celebrativa è stata consegnata anche a Luigi Lovecchio per il raggiungimento del 70esimo anno di età. Ma dopo il piacere c’è sempre il dovere ed è per questo che domenica gli avissini torneranno a gareggiare per la 15^ edizione del Trofeo dei Briganti del Pollino che si terrà a San Severino Lucano, contestualmente al Campionato Italiano di Trail Corto di 30 chilometri.

