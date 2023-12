Avetrana, strada ancora dissestata

AVETRANA – Strada Manduria-Avetrana estremamente pericolosa. Per l’assessore Saracino serve un intervento urgente , per il Sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, “Stiamo sensibilizzando l’amministrazione provinciale per la sua messa in sicurezza”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp