Due sconfitte (Pescara e Monopoli) e un pareggio (al Partenio-Lombardi con la Gelbison): dopo tre giornate, l’Avellino ha un solo punto in classifica per quello che può essere definito un avvio disastroso. Roberto Taurino sembra già sulla graticola: per l’ex tecnico della Virtus Francavilla potrebbe essere decisiva la sfida casalinga con il Messina di domenica prossima. In caso di mancata vittoria, l’esonero potrebbe essere più di uno spettro.