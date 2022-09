La Lega Pro ha reso noto il programma gare dalla 6a alla 20a Giornata con date e relativi orari, che potrebbero essere soggetti a variazione per esigenze organizzative e/o televisive. Per tutto il mese di ottobre, eccezion fatta per le gare dell’11a Giornata (in calendario il 31 ottobre), il Girone C scenderà in campo di sabato. CLICCA QUI PER DATE E ORARI