Avellino, Pazienza: “Usciremo da questo momento, serve compattezza”

AVELLINO – Esordisce con un grigio 0-0 Michele Pazienza alla guida dell’Avellino. Gli irpini soffrono ed impattano contro il Foggia, queste le dichiarazioni del tecnico ex Cerignola: “Ci saranno tanti momenti in cui dovremo soffrire e restare compatti, com’è successo oggi specialmente nel primo tempo. Non dobbiamo spaventarci ma trovare lo spirito di squadra per cominciare a vincere le partite. Patierno? Deve continuare a buttarsi nelle situazioni, ha avuto un paio di circostanze favorevoli e deve continuare così. Ho bisogno di gente così, è attraverso questo atteggiamento che potremo trovare la quadra e migliorare le cose. I calciatori non sono robot ma esseri umani, non è un momento semplice ma hanno la giusta esperienza per reagire e venirne fuori. Nel primo tempo siamo stati timorosi e confusi, nella ripresa abbiamo provato a giocare con personalità”.

Pazienza ha adottato il 3-5-2, da lui utilizzato a Cerignola nell’ultima stagione e mai contemplato, finora, dalla squadra irpina in questo avvio: “Viste le caratteristiche della squadra credo che questo assetto sia quello maggiormente utilizzabile, sono soddisfatto della prestazione del terzetto difensivo”.

