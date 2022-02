FOGGIA – Gli autotrasportatori della provincia di Foggia in protesta sulla statale 16 contro i rincari del gasolio. Una manifestazione per evidenziare anche a livello locale la drammatica situazione generata non solo dall’aumento del prezzo del gasolio salito alle stelle, ma anche degli additivi per ridurre le emissioni di Co2, dei pneumatici e del pedaggio autostradale, che hanno determinato un’emergenza che richiede urgenti intervento del Governo centrale.