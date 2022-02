FOGGIA- Si chiamano Emanuele Nardella, Davide Cicchetti e Martina Giancola i tre atleti pugliesi che fanno parte della pattuglia degli azzurri in marcia verso i campionati Europei Giovani e Cadetti di Novi Sad 2022, in programma dal 26 febbraio al 7 marzo.

Il calendario delle gare si aprirà con le prove riservate agli Under 20: sabato 26 febbraio Emanuele Nardella, del centro sportivo Esercito, debutterà nella prova individuale mentre martedì 1° marzo è in programma la gara a squadre.

Da giovedì 3 marzo scattano invece le gare per gli Under 17: quel giorno è atteso in pedana per la prova individuale Davide Cicchetti, del Circolo schermistico Dauno, mentre sabato 5 marzo sarà invece la volta di Martina Giancola, del Club Scherma San Severo fra i Cadetti. Le prove a squadre si terranno domenica 6 (maschile) e lunedì 7 (femminile).

Emanuele Nardella, sanseverese in forza al Centro Sportivo Esercito da poco più di un anno, fu il mattatore dei Campionati Europei di categoria Foggia 2019 in cui vinse due medaglie d’oro nella categoria Cadetti. L’anno dopo a Porec fu argento sempre tra gli Under 17 a squadre. Nel 2021 è stato vicecampione italiano Under 20 a Riccione, terzo classificato ai Campionati Italiani Under 23 a Cagliari, secondo classificato nella prima prova nazionale Giovani a La Spezia e terzo nella prima prova di qualificazione agli Assoluti disputata a Bastia Umbra.

Davide Cicchetti è stato finalista per quattro anni consecutivi al Gran Premio Giovanissimi, vincendo il titolo tricolore di categoria nel 2016 e nel 2017. Medaglia di bronzo ai Campionati del Mediterraneo nel 2020 a Tunisi, quest’anno è giunto secondo in occasione della seconda prova nazionale Cadetti disputata a Terni.

Martina Giancola ha fatto registrare una crescita esponenziale nelle ultime stagioni: terza nella categoria Allieve al GPG 2019, in questa stagione si è classificata al secondo posto in occasione di entrambe le prove nazionali Cadetti a Montesilvano e a Terni.

Una ulteriore soddisfazione per la scherma pugliese è rappresentata dalla convocazione del Maestro di origini foggiane Tommaso Dentico nello staff tecnico di sciabola.