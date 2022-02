FOGGIA – Il 14 febbraio ricorre la Giornata Mondiale dell’Epilessia, una malattia neurologica che coinvolge mezzo milione di persone in Italia, di cui almeno 25.000 in Puglia. Avvolta per secoli da un alone di mistero e circondata da pregiudizi e scarsa conoscenza, l’epilessia registra un picco di incidenza nell’età evolutiva e negli anziani e nel 30% dei casi risulta essere resistente alla terapia farmacologica.