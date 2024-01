San Vito dei Normanni, auto si ribalta: bambino in codice rosso

SAN VITO DEI NORMANNI – È di quattro persone ferite, tra cui due minori, il bilancio dell’incidente stradale registrato poco prima delle 15 sulla provinciale che collega Latiano a San Vito dei Normanni, a circa quattro chilometri dall’ingresso di San Vito. Il mezzo su cui viaggiava un papà e i suoi tre figli, tutti originari di Francavilla Fontana, sì è ribaltato, finendo la sua corsa al centro della corsia. Sul posto, gli agenti della polizia locale di San Vito, cui sono affidati i rilievi del caso, e le ambulanze del 118, che hanno soccorso i feriti, prima medicati sul posto e poi condotti in ospedale, al Perrino di Brindisi. Le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni, per quanto sia delicata la situazione di uno dei piccoli, arrivato in nosocomio in codice rosso. Nel sinistro non sono coinvolti altri veicoli. La dinamica è ancora in fase di accertamento, al vaglio degli agenti del comando.

