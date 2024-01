TARANTO – Dopo anni la notte di San Silvestro non ha fatto registrare feriti. Un bilancio sicuramente positivo, ma resta una nicchia di inciviltà: in alcune zone del capoluogo ionico strade invase dai rifiuti lanciati dai balconi. Duro lavoro per Vigili Del Fuoco e operatori di Kyma Ambiente.

