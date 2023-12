Auto sbanda sulla Statte-Taranto e si capovolge (foto)

Tanto spavento, ma nessun ferito. Nella mattinata di venerdì 1° dicembre, una Lancia Y che percorreva la SP 49, strada che da Statte conduce a Taranto, si è capovolta dopo aver sbandato ed essere finita su una recinzione, nei pressi del tubificio. A causa dell’impatto violento, l’auto ha cominciato a perdere benzina e solo l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che potesse esplodere. Gli stessi Vigili che hanno dovuto usare dei palloni per forzare e aprire le portiere della Lancia Y ed estrarre il 55enne che era alla guida, il quale, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi e capire perché l’automobile è finita fuori strada.

