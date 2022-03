FRANCAVILLA FONTANA – Perde il controllo dell’auto che si ribalta, finendo la sua corsa capovolta al centro della carreggiata. Ferite due persone, per fortuna in maniera non grave, nello spaventoso incidente registrato intorno alla mezzanotte di sabato sulla strada Provinciale che collega Francavilla Fontana con la vicina San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. Ancora da accertare la dinamica del sinistro, ma nessun altro mezzo dovrebbe essere stato coinvolto oltre alla BMW di colore bianco su cui viaggiavano due persone, soccorse dagli operatori del 118. Sl posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri della locale compagnia.