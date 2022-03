Taranto, tre morti e due feriti, ancora sangue sulle strade

TARANTO – Non si arresta la scia di sangue sulle strade del tarantino. Nella notte tra sabato e domenica si è verificato un gravissimo incidente sulla statale 100 a poca distanza dal capoluogo jonico, nei pressi del ‘cavalcavia”. In seguito al violentissimo impatto tra due auto, hanno perso la vita tre persone, mentre altre due sono rimaste gravemente ferite. Si tratta di due giovani di nazionalità straniera, di 24 e 25 anni, uno originario del Quatar, l’altro dell’Oman. Nell’altro mezzo coinvolto viaggiava l’altra vittima, un uomo di 45 anni residente a Triggiano nel barese.

Si sarebbe trattato di unonscontro frontale, le cause del sinistro dovranno essere accertare. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Massafra ed i Vigili del fuoco di Taranto.