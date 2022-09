TRINITAPOLI – Fiamme in pieno giorno a Trinitapoli, dove un incendio si è propagato in via Giulio Cesare intorno alle 13:30. Il rogo è partito da un’auto parcheggiata all’interno di un’area privata di una palazzina, delimitata da un portone in ferro che ha reso più complicato l’intervento dei soccorsi.

La vettura, una Fiat Punto, avrebbe preso fuoco per cause accidentali. I Vigili del Fuoco della compagnia di Barletta, intervenuti sul posto insieme alla Polizia Locale di Trinitapoli, hanno confermato l’assenza di elementi dolosi. Le fiamme sono state domate nei minuti successivi, scongiurando danni a persone, auto e immobili nelle vicinanze.

Massima attenzione rivolta agli abitanti di via Giulio Cesare. Momenti di paura e tensione per un’anziana residente nella palazzina più vicina alla macchina incendiata. La donna è riuscita ad allontanarsi in tempo dall’incendio, evitando di rimanere coinvolta.