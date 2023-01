SALENTO – Il mancato rinnovo del taglio alle accise e il conseguente aumento del carburante sta nuovamente mettendo in stato di agitazione la categoria degli ambulanti che quotidianamente devono utilizzarlo per l’esercizio delle proprie attività, aumenti insostenibili che potrebbero portare gli ambulanti a fermare i loro mezzi – ha annunciato il Presidente di CasAmbulanti Savino Montaruli – e condiviso anche dal presidente del Salento Francesco fitto

L’aumento del carburante si aggiunge poi ad altri problemi che gli ambulanti da tempo devono affrontare come mercati dislocati fuori dal centro abitato, mancati aiuti in caso di danni alla bancarelle dovuti al maltempo o il recente tetto messo al pos, per questo chiedono un interventi del Governo.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

Condividi su...

Linkedin email