Attacco hacker a Synlab Italia, prestazioni mediche sospese

Synlab Italia, network europeo di fornitura di servizi di diagnostica medica, ha subito un attacco informatico nelle scorse ore. Tramite il sito ufficiale e i canali social, la società ha confermato l’attacco su tutto il territorio nazionale che ha impedito agli utenti di effettuare prenotazioni o scaricare referti medici.

Con un successivo aggiornamento sul suo sito, Synlab Italia si è scusata per i disagi e ha comunicato che “le prestazioni stanno progressivamente riprendendo”, pubblicando un prospetto regionale con i numeri dei laboratori da contattare sul territorio nazionale. “In via precauzionale, appena identificato l’attacco e secondo le procedure aziendali di sicurezza informatica, tutti i sistemi informatici aziendali in Italia sono stati immediatamente disattivati”, ha spiegato la società aggiungendo di aver “istituito una task force, costituita da professionisti interni ed esterni, ed è al lavoro per mitigare gli impatti e ripristinare quanto prima i propri sistemi, in collaborazione con le autorità competenti”.

Nelle scorse ore Synlab Italia ha informato clienti e pazienti che “erano sospese, fino a nuova comunicazione, tutte le attività presso i punti prelievo, i medical center e i laboratori in Italia, incluso il download e il ritiro dei referti” e che non era “in grado di stabilire quando l’operatività potrà essere ripristinata”. La società, infine, si è scusata per i disagi e ha spiegato che “manterrà informata la propria utenza sugli sviluppi della situazione attraverso i propri social media”.

