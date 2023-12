Atreju, Pichetto: ‘Transizione e Ilva priorità del Governo’

Roma – La transizione energetica e gli obiettivi 2050 fanno parte dell’agenda politica del Governo. Alla coop28 si sono raggiunti risultati positivi. Ne è convinto il ministro dell’Ambiente che cita l’inserimento del nucleare tra le forme di energia pulita e i biocarburanti. No a centrali ma qualcosa di più avanzato. L’lva ad esempio resta tra le priorita’ del Governo in tema di transizione. E’ lo stesso Ministro ad annuciare che resta il progetto di forno elettrico alla società che fa capo al Governo. Flavio briatore accende il dibattito sul turismo e denuncia i problemi di ricettività e la carenza di servizi del nostro Paese. Noi dobbiamo avere un turismo che lasci del denaro sul Paese. L’Italia è un Paese buono per mangiare, ma per investire?

