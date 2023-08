ASM Matera: in arrivo 32 nuovi infermieri

MATERA – Sono 32 i nuovi infermieri professionali assunti dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera. Ieri, 21 agosto, è stata pubblicata la delibera n. 641 con la quale si procede all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di 32 infermieri tramite la graduatoria del concorso pubblico unico regionale svolto in forma aggregata tra le Aziende gli Enti del Servizio Sanitario Regionale. I nuovi assunti entreranno in servizio nei prossimi giorni, una volta terminati gli adempimenti di rito obbligatori, come la visita medica preventiva e la presentazione e la verifica della documentazione prescritta.



“I nuovi infermieri – sostiene il Direttore Generale dell’ASM, Sabrina Pulvirenti – verranno impiegati in tutti i servizi, ospedalieri e territoriali, dell’Azienda. Il personale sarà utilizzato per rinforzare i reparti e per garantire la continuità assistenziale nei servizi, non solo quelli ospedalieri, ma anche in quelli dell’emergenza urgenza. In questo modo riusciremo a programmare meglio i periodi di ferie del personale dipendente sopperendo alle cessazioni di rapporti di lavoro avvenute nell’ultimo periodo o ai numerosi pensionamenti”.

“Con queste nuove assunzioni – commenta l’Assessore regionale alla salute e politiche della persona, Francesco Fanelli – si andrà a sopperire alla carenza di risorse, al fine di offrire un servizio sempre più rispondente alla domanda di salute espressa dal nostro territorio. Una situazione dunque che va via via normalizzandosi per il bene dei cittadini lucani i quali, da tempo, chiedevano un numero maggiore di operatori e professionisti del mondo della sanità, oltre che una conferma della salda volontà di continuare ad investire sulle risorse umane, capitale cardine per il potenziamento dell’offerta dei servizi e delle cure”.

