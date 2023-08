MATERA – Sono aperti da stamane, i termini per presentare domanda di iscrizione al servizio mensa scolastica del Comune di Matera. Le istanze dovranno essere inoltrate esclusivamente online, e per poter fruire del servizio di refezione dal suo avvio (presumibilmente il 2 ottobre 2023), l’iscrizione online dovrà essere inoltrata entro e non oltre venerdì 22 settembre 2023. L’iscrizione si effettua attraverso il sito internet del Comune di Matera, all’indirizzo: https://matera.ristonova.it/novaportal/., e confermata anche dagli utenti (richiedenti-paganti), che hanno già fruito del servizio mensa negli anni scolastici precedenti. Quindi, chi è già iscritto al portale seguirà solo una procedura semplificata. A settembre, inoltre, i genitori avranno a disposizione una nuova applicazione gratuita, con cui monitorare il servizio mensa, denominata “Scuola in tasca”. L’app è scaricabile negli store dei sistemi operativi Android e iOS, cercando: “Scuola in Tasca”. Quindi, l’app “Servizi mensa” precedentemente utilizzata, sarà a breve disabilitata. Attraverso l’applicazione, si potranno visualizzare le novità, monitorare i menù, effettuare pagamenti e accedere all’area “disdetta pasto”, tutto comodamente da smartphone. Sempre sul fronte scuola, sono disponibili i moduli di richiesta del servizio scuolabus, per il trasporto degli alunni residenti nelle zone di Picciano A, B, Case Sparse, Borgo Venusio e contrade, nell’anno scolastico 2023-2024. In questo caso, il modulo di richiesta debitamente compilato, deve essere inviato con posta elettronica certificata (pec) a: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it. In allegato al modulo, andrà inviato anche quello di delega al ritiro dei minori, con le copie dei documenti obbligatori. Gli studenti, infatti, non potranno essere affidati dagli assistenti scuolabus a persone non formalmente delegate. In caso di delega urgente, diversa da quelle indicate ad inizio anno, i genitori potranno compilare il modulo “Delega giornaliera”.