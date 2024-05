Nelle scorse ore è stato firmato il “Protocollo operativo – Procedure integrate per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e i minori”. Questo protocollo è il risultato del lavoro del Tavolo interistituzionale AntiViolenza tra l’ASL Lecce e le Autorità Giudiziarie.

Il Tavolo è composto dall’ASL Lecce, il Tribunale di Lecce, il Tribunale per i Minorenni di Lecce, la Procura della Repubblica di Lecce, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce e gli Ambiti Territoriali Sociali di Lecce e provincia, rappresentati dal Sindaco di Lecce in qualità di Presidente della Conferenza dei Sindaci.

Le procedure operative, ovvero le modalità di accesso ai percorsi integrati per la prevenzione e il contrasto della violenza, sono suddivise in due aree di intervento. La prima riguarda i casi di donne vittime di violenza che accedono ai Servizi sanitari di emergenza-urgenza, mentre la seconda riguarda i casi di minori e nuclei familiari presi in carico dai servizi territoriali.

Il Protocollo rappresenta uno strumento strategico per contrastare la violenza contro donne e minori, definendo le procedure operative integrate tra i Servizi sanitari, socio-sanitari e sociali e l’Autorità Giudiziaria.

