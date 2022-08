PUTIGNANO – L’ultimo forgiatore del ferro in mostra al farm festival. La decima edizione della kermesse che si aprirà la prossima settimana, l’8 e il 9 agosto alla Masseria Barsentum, tra musica, pittura, spettacolo, danza, cinema e gastronomia, è stata inaugurata con la mostra di Vito Capozza, figlio di Vincenzo, celebre maestro ferraro, di Putignano. Figure apparentemente dure vengono forgiate e rese leggere nonostante siano state realizzate in ferro battuto. E così volti di donne e uomini, corpi, draghi e oggetti diventano materie insospettabili e inattese. La mostra è stata curata da Enzo Rosato e dall’associazione Fatti di china. Il tutto nella cornice del parco archeologico di Monte Sannace, a gioia del colle, tra le bellezze della storia. L’esposizione si avvale anche di una rappresentazione scenica fatta da colori fluo in netto contrasto con la freddezza del ferro battuto. Per questa decima edizione del Farm Festival, l’organizzazione si è lasciata ispirare proprio dai volti, dalla complementarietà degli sguardi, dalle micro espressioni di stupore che si generano davanti a questo tipo di opere. Storie e vissuti che si intrecciano e si riconoscono nelle tante forme d’arte.