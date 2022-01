CASTELLANETA- Nuovi medici di base per Castellaneta Marina: sono Vincenzo Dell’Orco ed Emanuele Volpe, entrambe hanno dato disponibilità al Distretto socio sanitario Ta01 ad aprire lo studio nella frazione rivierasca.

Il servizio di medicina generale sarà svolto presso i locali dell’ex-colonia marina, messi a disposizione dall’amministrazione comunale che si è mossa con una proficua azione di pressing sui vertici della sanità tarantina, con l’obiettivo di ripristinare il servizio a favore della borgata marina e del vasto agro, dopo la rinuncia del precedente medico di base.

I pazienti di questo ampio territorio del comune di Castellaneta potranno da oggi, se lo riterranno, cambiare il proprio medico di famiglia, iscrivendosi all’anagrafe del distretto nelle liste di uno dei due medici, anche tramite mail all’indirizzo: distretto1anagrafe@asl.taranto.it.

Il servizio partirà nei prossimi giorni con i seguenti turni:

– lunedì, dalle 14:30 alle 16:30 dott. Emanuele Volpe

– giovedì, dalle 08:00 alle 09:00 dott. Vincenzo Dell’Orco.

Si tratta di un primo avvio del servizio che, alla luce delle esigenze della comunità, potrà essere ulteriormente potenziato.

“Abbiamo finalmente risolto una questione che ci è stata posta mesi fa da tanti residenti nella marina – dice il primo cittadino Giovanni Gugliotti – i quali hanno sollecitato negli scorsi mesi l’amministrazione negli scorsi per intervenire direttamente presso l’Asl Taranto. Ho partecipato a diversi incontri con il locale comitato di cittadini, oltre che a ricevere personalmente e per il tramite dell’assessore delegato a Castellaneta Marina, Giuseppe Angelillo, molteplici segnalazioni.

Con lo sforzo di tutti, compreso dell’assessore ai servizi sociali, Alfredo Cellamare, siamo riusciti a incassare questa doppia disponibilità, per la quale dobbiamo ringraziare i medici Dell’Orco e Volpe, oltre che naturalmente il direttore generale dell’Asl Taranto Gregorio Colacicco, la responsabile del Dipartimento cure primarie Giuseppina Ronzino e il direttore del Distretto socio sanitario Ta01 Maria Pupino per l’attenzione rivolta alla nostra comunità. Un ringraziamento particolare va ai cittadini di Castellaneta Marina, sempre attivi e sempre al fianco dell’amministrazione comunale quando si tratta di lavorare insieme e fare squadra per il bene comune”.