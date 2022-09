LECCE – Anche a Lecce orari e fermate dei bus sono ora a portata di un click sul proprio smartphone, con l’app Moovit, già usata in molte città italiane ed europee, che arriva nel capoluogo salentino grazie alla partnership del Comune con Sgm.

Nell’applicazione si potranno trovare le 21 linee e 300 fermate presenti nell’area cittadina, uno strumento utile non solo ai residenti, ma anche ai turisti, l’app è disponibile in 46 lingue differenti, e grazie alla posizione gps individuata dal dispositivo, imposta automaticamente l’area in cui ci si trova.