LECCE – Un servizio gratuito di orientamento e consulenza specializzata per le donne che vogliono avviare una propria realtà imprenditoriale, attivo in tutti i 44 centri per l’impiego pugliesi per persegue la parità di genere anche attraverso la promozione della cultura dell’imprenditoria femminile, queste le caratteristiche del progetto “Capitane d’impresa” promosso da Arpal Puglia

Il dato positivo è che se, ancora con disomogeneità, il trend delle imprese femminili in Puglia è in crescita con un +2,3% dal 2015 al 30 settembre di quest’anno. Solo a Foggia si registra una lieve flessione (-0,8%), segno positivo invece a Bari (+1%), Taranto (+3,4%), Brindisi (+4,9%) e Lecce (+6,2%).

