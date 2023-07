Aqp, l’app che ti ricorda di bere dalle fontanine di Puglia

POLIGNANO – Fresca, buona e ora facilmente individuabile. È l’acqua pubblica delle tipiche fontanine pugliesi. Quelle censite sono circa 2.300 in tutta la regione, ma dove precisamente? La risposta arriva dalla nuova release di FontaninApp, l’applicazione per smartphone e tablet di Acquedotto Pugliese, gratuita e in gradi di localizzare le fontanine sia sulla mappa sia in realtà aumentata aprendo la fotocamera, ricordando di idratarsi con obiettivi personalizzati, e dando informazioni sulla qualità dell’acqua di ogni singola fontanina. Nella nuova versione FontaninApp è diventata collaborativa: ognuno può censire, inserendo foto e descrizione, una fontanina non segnalata sulla mappa. Il rinnovato servizio è stato presentato a Polignano davanti alla fontanina di piazza Caduti di Via Fani decorata per l’occasione

