Approvato declassamento lupo: LAV e Eurogroup for Animals si oppongono

Pochi giorni fa, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti del Consiglio dell’Unione Europea ha approvato la proposta della Commissione Europea per ridurre lo status di protezione del lupo. Soltanto Spagna e Irlanda si sono opposte alla decisione. In risposta, la LAV, insieme alla coalizione animalista europea Eurogroup for Animals, ha annunciato che continuerà a combattere contro questa misura, difendendo il lupo come specie superprotetta.

Oltre all’azione istituzionale, la LAV denuncia una campagna di disinformazione contro il lupo, soprattutto in Puglia, dove alcuni sedicenti animalisti sostengono le posizioni di allevatori e cacciatori, arrivando persino a incitare abbattimenti illegali.

Secondo la LAV, le predazioni da parte dei lupi sono dovute alla mancanza di misure di prevenzione efficaci, come recinzioni elettrificate e cani da guardiania. L’associazione chiede alla Regione Puglia di promuovere una campagna informativa per favorire la convivenza pacifica con i lupi, evitando così predazioni e tensioni.

