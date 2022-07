BARLETTA – Il Barletta potrebbe tornare ufficialmente allo stadio Puttilli domenica 11 settembre. I biancorossi sono in attesa delle comunicazioni di Lega Dilettanti, Comune di Barletta e Prefettura per l’apertura ufficiale dell’impianto di via Vittorio Veneto, in corrispondenza della seconda giornata della prossima Serie D. La dirigenza, con ogni probabilità, chiederà di disputare fuori casa il primo turno del 4 settembre, mentre si valutano diverse opzioni per il match di Coppa Italia del 21 agosto, su cui pende una squalifica del campo.

Doppio incontro tecnico per l’amministrazione comunale, che giovedì mattina ha effettuato un sopralluogo al Puttilli e venerdì mattina un briefing con i vertici della LND. Si procede con le prescrizioni già richieste dagli uffici federali: la recinzione interna della struttura risulta conforme ai parametri dopo le autorizzazioni dell’ufficio tecnico della Lega e della Prefettura della BAT, mentre la recinzione esterna è tuttora oggetto di affidamento diretto, pratica burocratica già completata, e lavori in corso che si completeranno entro l’inizio del mese di agosto. Deroga richiesta e in attesa di ottenimento, invece, per le misure del terreno di gioco, fuori parametro per tre metri in lunghezza, e per l’impianto di diffusione sonora.

L’omologazione della LND sarà il primo passaggio in ordine di tempo, da ottenere a conclusione della manutenzione. Successivamente, la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo dovrà redigere ufficialmente il certificato di agibilità, per il quale il Comune di Barletta ha già avviato contatti positivi da diverse settimane.

L’obiettivo è quello di concludere le operazioni entro due mesi, permettendo al Barletta Calcio di giocare i match casalinghi al Puttilli. La data da cerchiare in rosso resta l’11 settembre.