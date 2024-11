Antonio Nenna nuovo procuratore della Corte dei conti Basilicata

Dal 6 novembre scorso si è insediato il nuovo Procuratore regionale della Corte dei conti per la Basilicata. Si tratta del Presidente di sezione Antonio Nenna che prende il posto di Vittorio Raeli che nei mesi scorsi ha lasciato la Basilicata per andare a presiedere la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l’Emilia-Romagna.

Nenna, nato a Foggia nel 1961, è magistrato della Corte dei conti dal 16 luglio 1999 e nella sua carriera ha svolto tutte le funzioni magistratuali della superiore magistratura contabile. Ha iniziato la sua carriera proprio a Potenza presso la Delegazione ed il Collegio regionale di controllo per la Basilicata (svolgendovi anche le funzioni di Magistrato direttore della Delegazione di controllo) e, poi, nella subentrata Sezione regionale di controllo per la Basilicata dal momento della istituzione della stessa sino al febbraio 2010, ricoprendo, dal gennaio 2004 l’incarico di Consigliere delegato. Successivamente e fino al gennaio 2014 ha svolto funzioni giudicanti, quale consigliere presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia. Dall’8 gennaio 2014 al 14 marzo 2017 ha assunto le funzioni di pm contabile presso la Procura regionale per l’Emilia-Romagna, quale vice Procuratore generale. Dal 15 marzo 2017 al 12 gennaio 2020 ha svolto la funzione di Consigliere delegato presso l’Ufficio I della Sezione di controllo per la regione Sicilia, con la responsabilità di direttore dell’Ufficio. Dal 13 gennaio 2020 sino al 30 ottobre 2024 ha svolto nuovamente funzioni giudicanti presso la Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna.