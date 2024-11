Potenza: comitato per la sicurezza per vigilare sul Basento

Ancora la crisi idrica tiene banco in Basilicata. Per questo motivo il prefetto di Potenza, ha convocato una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Tema all’ordine del giorno, la vigilanza su possibili scarichi abusivi nel fiume Basento

