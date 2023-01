Anteprima: La Puteolana esonera Campilongo, ecco il sostituto

Ancora un cambio in panchina nel girone H di Serie D. La Puteolana ha esonerato Salvatore Campilongo. Fatale la sconfitta casalinga contro il Nardò per 1-2 arrivata nel pomeriggio. La Puteolana è attualmente in ultima posizione a quota 8 punti. Il club campano non ha ancora vinto in campionato e ha perso tre delle ultime quattro partite giocate. Campilongo era arrivato a ottobre sulla panchina della Puteolana dopo aver rifiutato la Casertana. Al suo posto c’è il ritorno di Sasà Marra in panchina.

