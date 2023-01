Lecce: Baroni, ‘Abbiamo giocato con personalità’

“La prestazione è stata importante, siamo venuti su un campo difficile per affrontare una squadra che ha grande fisicità e che in casa mette in difficoltà tutti. Abbiamo giocato con personalità, compattezza ed equilibrio. Alcuni dei nostri hanno patito il meteo, ma sono contento perché sono queste le partite che ti misurano, con la Lazio ci siamo fatti in regalo”. Così Marco Baroni, tecnico del Lecce, dopo lo 0-0 sul campo dello Spezia che porta a cinque i risultati utili consecutivi dei salentini. “Devo dire che abbiamo avuto diverse occasioni, ma abbiamo trovato un grande Dragowski. Dal punto di vista difensivo, la squadra sta alta e rimane lontana dalla propria area di rigore. Abbiamo concesso un paio di situazioni perdendo brutti palloni permettendo allo Spezia di partire in contropiede. Ma ci muoviamo bene, tenendo le distanze”. I giallorossi hanno ormai nella coppia dei centrali difensivi una delle loro certezze. “Umtiti ha passato quattro anni difficili, non dico da emarginato, ma quasi. Noi gli abbiamo dato la possibilità di tornare quello che tutti conoscono. Si è calato nella nostra realtà in maniera straordinaria. Baschirotto deve lavorare come sta facendo, gli abbiamo trovato il ruolo”. Esordio per il nuovo arrivato Maleh. “Di lui sono contentissimo, so dove può arrivare. Gli manca il minutaggio perché ha giocato poco quest’anno e siccome non possiamo aspettarlo deve farlo giocando”.

GOTTI: “LECCE IN SALUTE, BRAVI A NON PERDERE”

“Queste sono le classiche partita che se non puoi vincere, almeno non devi perdere. Il Lecce è un avversario velenoso da questo punto di vista e arriva in uno stato di confidenza per cui andava preso in un certo modo”. È il commento di Luca Gotti ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 casalingo con il Lecce. “Abbiamo trovato una squadra in un momento di grande salute. Ha attaccanti veloci ed è una squadra diretta: su questo tipo di campo non puoi permetterti di lasciare uno contro uno in campo aperto. Nel secondo tempo speravo riuscissimo a palleggiare con più di raziocinio, invece il campo non lo ha permesso a nessuna delle due squadre. Il rientro di Dragowski? Notizia lieta, se è in campo vuol dire che è sano: ha interpretato la partita da portiere maturo”.

