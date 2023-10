Andria, furto di uva da tavola: tre individui fermati dalle Guardie Campestri

ANDRIA – Due quintali di uva da tavola sottratti dalle campagne di Andria, ma il furto è stato sventato lunedì pomeriggio. L’episodio è avvenuto in contrada Grottone, nell’agro federiciano. Il Consorzio Autonomo Guardie Campestri di Andria, in fase di pattugliamento della zona, ha individuato tre soggetti di nazionalità italiana, che avevano appena rubato il quantitativo di uva dal terreno di un associato dello stesso sodalizio consortile.

La pattuglia delle Guardie Campestri ha notato una vettura parcheggiata in modo sospetto nelle immediate vicinanze di un tendone. All’interno dell’auto, era già presente buona parte del raccolto sottratto in modo illecito. I controlli immediati hanno certificato il furto in corso d’opera e per i tre responsabili è scattato immediatamente il fermo.

La Centrale Operativa del Consorzio ha subito allertato la Compagnia dei Carabinieri di Andria, che ha avviato le indagini per tutti gli accertamenti del caso. Il prodotto è stato poi restituito al legittimo proprietario. Proseguono le attività di pattugliamento nelle campagne della BAT, con l’obiettivo di intercettare e sanzionare i reati predatori delle produzioni agricole.

