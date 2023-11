Mentre guidava un’auto rubata, si è scontrato con un’altra vettura: entrambe sono finite nella scarpata poi il ladro è scappato, mentre il conducente ed il passeggero dell’auto che ha subito l’impatto sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. È accaduto ad Andria sulla provinciale 7. Il veicolo rubato proveniva da zona Castel del Monte in direzione Corato. In corrispondenza di una curva l’auto guidata dal malvivente, una Lancia Ypsilon, ha invaso la corsia di marcia opposta ed è uscita fuori strada, ribaltandosi nel fondo agricolo. Conducente e passeggero dell’altra vettura, due uomini di Ruvo di Puglia, sono riusciti ad uscire dall’abitacolo attraverso i finestrini e, quando sono risaliti sulla strada, hanno trovato la Lancia Ypsilon senza persone all’interno, evidentemente abbandonata. È stato un terzo automobilista di passaggio a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenute due autoambulanze del 118, che hanno trasportato gli infortunati al pronto soccorso degli ospedali di Andria e Barletta in codice rosso, dove sono ricoverati. Per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia locale del Comando di Andria, che hanno constatato che la Lancia Ypsilon abbandonata era provento di un furto denunciato a Bari.

