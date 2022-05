È Nicola Dionisio il nuovo direttore sportivo del Taranto Football Club 1927. Sarà affidata a lui la gestione dell’area sportiva della prossima stagione 2022/2023.

Nicola, avellinese di nascita, ha ricoperto negli anni cariche da direttore sportivo in diversi grandi club come ad esempio Benevento, Cavese, Avellino. Nicola Dionisio è entusiasta di entrare a far parte della nostra grande famiglia rossoblù e ci auguriamo di poter raggiungere tutti insieme grandi traguardi sportivi.