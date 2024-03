Altamura, tenta di uccidere un 48enne: preso gravinese

ALTAMURA – Avrebbe tentato di uccidere a colpi di arma da fuoco un 48enne al culmine di una lite. Per questo un 42enne di Gravina è stato arrestato dai carabinieri di Altamura dopo che la vittima sarebbe arrivata in ospedale con ferite al fianco e alla gamba.

Il tutto è accaduto nel pomeriggio di lunedì, quando ai militari è giunta richiesta di intervento dal personale del Perinei. Qui si era presentato il 48enne originario di Gravina, con precedenti di polizia e con alcune ferite da arma da sparo al fianco e ad una gamba. L’uomo, che è stato ricoverato per le cure necessarie, non versa in pericolo di vita.

I carabinieri, al termine delle prime verifiche, hanno ricondotto l’aggressione a un litigio, avvenuto in precedenza a Gravina, tra il ferito e un 42enne originario anch’egli di Gravina e con precedenti di polizia, al culmine del quale quest’ultimo avrebbe esploso alcuni colpi con un’arma in suo possesso, prima di allontanarsi a bordo della propria autovettura.

Il 42enne è stato rintracciato e arrestato e dovrà rispondere del reato di tentato omicidio. Sul posto dell’aggressione è intervenuta anche la Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari per un sopralluogo e raccogliere ogni possibile traccia utile a ricostruire ancora più dettagliatamente la dinamica dei fatti.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author