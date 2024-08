Altamura, Di Donato: ‘Debutto tosto, Crotone signora squadra’

Dopo il buon avvio di stagione, l’Altamura si avvicina alla prima giornata di Serie C. I biancorossi affronteranno il Crotone al match d’esordio e Daniele Di Donato ha parlato in conferenza stampa riguardo le condizioni della sua squadra e di quella calabrese. Di seguito, le sue parole.

Cosa aspettarsi dall’Altamura: “Non modificheremo mai nulla in base all’avversario che incontreremo. Sappiamo che il campionato è una storia a sé rispetto alla Coppa Italia, però non ci snaturiamo. Crediamo nel nostro lavoro. Sappiamo che affronteremo una squadra che ha storia, blasone e punta ogni anno a vincere il campionato. È allenata da un tecnico che in questi anni ha fatto la differenza, è molto preparato. Noi andremo a giocarci la nostra partita”.

Sul reparto offensivo del Crotone: “Ha un reparto attaccanti pazzesco. Non andremo dietro ai numeri di questo agosto. Sappiamo che affronteremo una signora squadra”.

Condizione della squadra: “Ho avuto la fortuna di avere questi splendidi ragazzi che si sono messi subito a disposizione nel capire il mio modo di intendere il calcio. Siamo sulla buona strada e l’abbiamo dimostrato. La condizione, come un po’ per tutte, è approssimativa. Noi stiamo bene e l’abbiamo dimostrato nelle due partite di Coppa Italia Serie C. Domani avremo qualche defezione a causa delle febbri. Leonetti, ad oggi, non parte con noi, domani vedremo. Bernardotto ha un piccolo problemino che dobbiamo risolvere e il resto sarà a disposizione”.

Buon inizio di stagione: “Dobbiamo mantenere il focus: conservare la categoria in un girone forte. Dobbiamo migliorare nell’attenzione, a partire da domani”.

Come si vive la vigilia: “La viviamo in maniera serena, è una partita di calcio. Conosciamo l’importanza di questo campionato, quanto ci tiene la società e la gente. Dobbiamo essere noi a trascinare tutti per far sì che sia una stagione importante”.

Livello del campionato: “È un campionato difficilissimo, non c’è una squadra materasso. Ci sono realtà importanti per la categoria, non si può abbassare la guardia”.